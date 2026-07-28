В Петербурге задержали 16-летнюю школьницу по делу о мошенничестве на 5,6 млн

Сотрудники полиции задержали 16-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве на сумму свыше 5,6 миллиона рублей. Жертвой аферистов стала пенсионерка из Выборгского района.

В отделение полиции обратилась 72-летняя жительница дома на проспекте Художников 7 июля. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошенников. Неизвестные представились сотрудниками различных структур и убедили ее передать курьеру сбережения.

В руки мошенников попали 5,5 миллиона рублей, 1,5 тысячи долларов и 170 евро. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 5,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже полицейские установили причастность 16-летней школьницы к данному преступлению. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.