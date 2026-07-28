Эпизод с Меган Маркл в кулинарном шоу установил рекорд просмотров

Выпуск австралийского кулинарного шоу MasterChef с участием Меган Маркл в качестве приглашенного судьи установил рекорд просмотров. Он также стал лидером по онлайн-трансляциям за всю историю программы.

Участие Меган Маркл в австралийском шоу MasterChef смогло привлечь аудиторию. Эпизод с герцогиней Сассекской собрал у экранов больше 1,5 миллиона зрителей. Это лучший показатель для вечернего прайм-тайма с июля 2023 года. Кроме того, выпуск установил рекорд по онлайн-просмотрам за всю историю программы.

За семь дней эпизод посмотрели 1,22 миллиона человек по всей стране. Общая аудитория выросла на 16 процентов по сравнению с аналогичным выпуском прошлого года, пишет The Mirror.

Зрители восприняли участие жены принца Гарри неоднозначно. Часть аудитории сочла его неуместным. Они аргументировали это тем, что герцогиня не имеет профессионального кулинарного образования. Другие зрители отметили ее спокойную манеру поведения и поддержку участников шоу.

В ходе эпизода Меган назвала кулинарию языком любви. Она также поделилась личными историями о своих детях. Во время съемок герцогиня приняла звонок от принца Гарри.