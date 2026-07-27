Петр Гуменник возглавил рейтинг самых упоминаемых спортсменов Петербурга

Фигурист Петр Гуменник возглавил рейтинг самых упоминаемых в СМИ спортсменов Санкт-Петербурга за первое полугодие 2026 года. На втором месте расположился главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Лидером рейтинга самых упоминаемых в СМИ спортсменов из Северной столицы за первое полугодие 2026 года стал фигурист Петр Гуменник. Его имя встречалось больше 58 тысяч раз. На втором месте главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак с 40,5 тысячи упоминаниями. Третью строчку занял защитник «Зенита» Игорь Дивеев. У него 24,6 тысячи упоминаний, сообщает «Петербургский дневник».

Эксперты отметили, что интерес к Гуменнику связан не только с выступлением на Олимпиаде в Милане. Внимание привлекает и светская хроника, а также упоминания в паре с Елизаветой Туктамышевой. Кроме того, ажиотаж вокруг Гуменника подогрели олимпийские скандалы. Один из них касался запрета на исполнение программы под определенную музыку.

По словам специалистов, второе место Семака можно объяснить напряженным сезоном «Зенита» и пристальным вниманием к его работе.