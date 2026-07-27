Петербуржцы 70 раз пожаловались на аварийные деревья за выходные

За субботу и воскресенье жители Санкт-Петербурга подали 70 жалоб на состояние деревьев и кустарников. Петербуржцы требуют обрезки сухих веток, формовки крон и удаления аварийных деревьев, которые угрожают безопасности пешеходов и автомобилей.

В Северной столице продолжают появляться жалобы на состояние зеленых насаждений. На городском портале «Наш Санкт-Петербург» за выходные жители города оставили 70 сообщений с жалобами на деревья и кустарники.

Пользователи требуют провести обрезку сухих веток, формовку крон и удаление аварийных растений, представляющих угрозу для пешеходов и автомобилей.

Аварийные деревья и упавшие ветки

В сообщениях петербуржцы сообщают о больших ветках от деревьев, которые валяются на дорогах, и мешают проходу. Некоторые пользователи оставляют просьбы обрезать часть мертвого дерева.

«За домом валяются большие ветки от деревьев на тропинке. Мешают проходу», — пишет житель Московского района. «Надо обрезать часть мертвого дерева», — отмечает петербуржец из Фрунзенского района Северной столицы. «Дерево нависает над дорогой, угроза падения. ветки падают постоянно», — жалуется интернет-пользователь из Красносельского района.

В Адмиралтейском районе горожанин сообщил о засыхающем дереве, требующем формовки кроны.

Тополиный пух и санитарные нормы

Жительница Белградской улицы обратилась с просьбой провести комиссионное обследование и включить в план омолаживающую обрезку тополей. Петербурженка пояснила, что в период цветения территория двора, парковка и вход в парадную полностью завалены слоем пуха.

По ее словам, деревья с обильным пухообразованием вблизи жилых домов подлежат омолаживающей обрезке или замене. Женщина просит провести обрезку в ближайший разрешенный период.

Проблемы с кустарниками

Жалобы поступают и на состояние кустарников. Часто ветки кустов свисают над дорогой. Разросшиеся растения мешают свободной парковке автомобилей и царапают их краску.

«Ветки кустов свисают над проездом. Одна ветка сломана с острым концом. Требуется привести кусты в надлежащее состояние», — отмечает петербурженка из Московского района. «Разросшиеся кусты, мешают проходу», — жалуется жительница Пушкинского района.

Мертвые кустарники

В Приморском районе жители сообщили о пробелах в стене кустарника. Дело в том, что некоторые сегменты отсутствуют, так как не прижились после посадки.

Петербуржцы требуют восполнить пробелы и привести зеленые насаждения в нормативное состояние.