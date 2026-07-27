СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка на Коломенской улице

После смерти ребенка на Коломенской улице в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело. Мальчик попытался пролезть между раздвижными воротами во время выезда автомобиля, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу принял к производству уголовное дело. Правоохранители переквалифицировали дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

Инцидент произошел днем 22 июля. Во время выезда со двора дома на Коломенской улице петербуржец открыл раздвижные ворота с помощью электронного замка. В этот момент мальчик попытался пролезть между створками ворот и стеной.

Ребенок хотел попасть во двор и получил тяжелые травмы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи провели дополнительный осмотр места происшествия. Также правоохранители допросили водителя автомобиля в качестве подозреваемого.