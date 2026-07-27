Елена Малышева задолжала почти 2 млн рублей за особняк в Нью-Джерси

Телеведущая Елена Малышева задолжала почти 2 миллиона рублей по налогу на особняк в Нью-Джерси. Особняк площадью почти 900 квадратных метров был куплен в 2016 году за 6,4 миллиона долларов.

У Елены Малышевой образовалась задолженность по налогу на недвижимость в США. Речь идет об особняке в городе Алпайн, штат Нью-Джерси.

Общий долг с начисленными процентами составляет 22,3 тысячи долларов, что эквивалентно примерно 1,8 миллиона рублей. Если очередной платеж не поступит до 1 августа, сумма долга увеличится до 33,1 тысячи долларов, или около 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Особняк был куплен телеведущей в 2016 году за 6,4 миллиона долларов. Площадь самого здания составляет около 917 квадратных метров, а земельного участка находится на отметке в 0,8 гектара.

В доме расположены 21 комната, среди которых шесть спален и десять ванных. Налог на недвижимость в 2026 году составил почти 43 тысячи долларов. Причины пропуска платежей не указаны. Малышева пока не комментировала ситуацию.