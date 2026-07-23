Луис Сквиччиарини показал новое видео с Лерчек без парика после химиотерапии

Жених блогера Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини опубликовал видео, на котором Лерчек впервые появилась на камеру без парика после завершения девятого курса химиотерапии.

Сквиччиарини опубликовал семейное видео в социальных сетях. На кадрах он предложил подписчикам проверить знание испанского языка и ввел новое слово bienvenido. Дети повторили его за Луисом. Затем он оставил тест с вариантами ответов и попросил угадать значение слова.

В одном из видео на короткое время в кадре появилась Лерчек. Блогер была в белом лонгсливе и брюках того же цвета. Инфлюенсер вышла на съемку без парика, помахала подписчикам и сразу ушла. Недавно Чекалина завершила девятый курс химиотерапии.

Позже Сквиччиарини опубликовал еще одно видео с младшим сыном Лерчек Даниэлем, который лежал в кроватке. Луис рассказал, что подписчики придумали ребенку новое прозвище «Даниэль-Карамель». В ответ малыш издал довольный звук. Сквиччиарини предположил, что новое имя пришлось ему по вкусу.

Ранее стало известно, что блогер Валерия Чекалина завершила девятый курс химиотерапии и лучевую терапию. Параллельно с лечением она возвращается к танцам и управлению своим брендом.