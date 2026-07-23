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Луис Сквиччиарини показал новое видео с Лерчек без парика после химиотерапии

Никита Козлов
Фото: скриншот видео с YouTube-канала Lerchek Channel

Жених блогера Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини опубликовал видео, на котором Лерчек впервые появилась на камеру без парика после завершения девятого курса химиотерапии.

Сквиччиарини опубликовал семейное видео в социальных сетях. На кадрах он предложил подписчикам проверить знание испанского языка и ввел новое слово bienvenido. Дети повторили его за Луисом. Затем он оставил тест с вариантами ответов и попросил угадать значение слова.

В одном из видео на короткое время в кадре появилась Лерчек. Блогер была в белом лонгсливе и брюках того же цвета. Инфлюенсер вышла на съемку без парика, помахала подписчикам и сразу ушла. Недавно Чекалина завершила девятый курс химиотерапии.

Позже Сквиччиарини опубликовал еще одно видео с младшим сыном Лерчек Даниэлем, который лежал в кроватке. Луис рассказал, что подписчики придумали ребенку новое прозвище «Даниэль-Карамель». В ответ малыш издал довольный звук. Сквиччиарини предположил, что новое имя пришлось ему по вкусу.

Ранее стало известно, что блогер Валерия Чекалина завершила девятый курс химиотерапии и лучевую терапию. Параллельно с лечением она возвращается к танцам и управлению своим брендом.

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