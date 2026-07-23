Ветеринар назвал причину нападения собаки на внука Дарьи Донцовой

Внук писательницы Дарьи Донцовой мог пострадать от собаки из-за ее рефлекторной реакции на резкое движение. Ребенок мог случайно создать ситуацию, которую собака расценила как опасную.

Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru высказал предположение о причинах нападения собаки на внука писательницы Дарьи Донцовой. По его мнению, животное могло укусить ребенка из-за испуга, а не агрессии. Он отметил, что порода акита-ину не является агрессивной по определению, а нападение всегда объясняется суммой факторов.

По словам эксперта, ребенок мог резко приблизиться к собаке, а раскинутые руки или улыбка могли быть восприняты животным как угроза или оскал. Ветеринар пояснил, что целенаправленно атакуют только служебные собаки, а в данном случае речь идет о рефлекторной реакции.

Шеляков напомнил о правилах выгула собак в городе. Животное должно находиться на коротком поводке и в наморднике. Исключение составляют специальные площадки и частные территории. За нарушение этих правил владелец несет ответственность.

Ранее юрист сообщил, что владельцу животного грозит штраф до 80 тысяч рублей или арест, если травмы ребенка признают тяжкими.