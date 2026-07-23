Водителям в Исландии могут выписать штрафы из-за солнечного затмения

Во время полного солнечного затмения 12 августа водителям в Исландии грозят штрафы из-за ужесточения правил парковки и движения. Власти ожидают наплыв туристов, в связи с чем часть дорог будет закрыта, а за нарушения ПДД предусмотрены штрафы до 210 евро.

Полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года. Полоса полной видимости пройдет через Гренландию, Исландию и северную часть Испании. В России явление можно будет увидеть только на северо-востоке полуострова Таймыр.

В Исландии полное солнечное затмение не наблюдалось больше 70 лет. Власти ожидают массовый приток туристов. Ожидается, что страну посетит огромное число туристов. Это создаст колоссальную нагрузку на автодорожную сеть. Власти уже предупредили о возможных перекрытиях трасс в Западных фьордах. Некоторые участки откроют только по специальным пропускам, пишет 110km.ru.

Однако в момент затмения естественное освещение резко упадет. Водителям рекомендуют включать ближний свет или противотуманные фары. Использовать специальные очки за рулем запрещено. Дело в том, что они затемняют обзор и могут спровоцировать ДТП. Остановку разрешат только на оборудованных для этого площадках.

С начала 2026 года в Исландии действует платный проезд по большинству автодорог. За нарушения правил предусмотрены штрафы. Превышение скорости обойдется минимум в 210 евро. Неправильная парковка будет стоить 140 евро. Езда без ремня безопасности наказывается штрафом от 140 евро. Для наблюдения за затмением обязательны сертифицированные защитные очки.