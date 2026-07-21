Блогер Лерчек рассказала о самочувствии после девятого курса химиотерапии

Валерия Чекалина завершила девятый курс химиотерапии при лечении рака желудка четвертой стадии. Лерчек сохраняет позитивный настрой, совмещает терапию с бизнесом и вернулась к танцам.

Чекалина завершила девятый курс химиотерапии и лучевую терапию. Ранее у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Симптомы болезни изначально ошибочно приняли за почечные колики. Каждые две недели она проходит иммунную и таргетную терапию, пишет «Известия».

Возлюбленный инфлюенсера Луис Сквиччиарини отметил, что блогер сохраняет позитивный настрой. По его словам, Лерчек улыбается и остается оптимистичной при низком уровне энергии.

После облучения врачи разрешили ей умеренные физические нагрузки. Чекалина вернулась к аргентинскому танго. Параллельно с лечением Лерчек занимается бизнесом и запустила бренд одежды.

Напомним, что в отношении Чекалиной продолжается следствие по уголовному делу о выводе за границу больше 250 миллионов рублей. Суд разрешил ей сменить адрес проживания на время следствия. Ранее Валерия и Артем Чекалины полностью выплатили долг перед налоговой в 175 миллионов рублей.