Авито Работа стала экспертом проекта «Промышленный наставник»

Авито Работа вошла в число экспертов второго сезона проекта «Промышленный наставник», организованного Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников», и предоставит участникам аналитику рынка труда и практики по найму, развитию и удержанию кадров; приём заявок на новый сезон уже начался.

Как сообщили в пресс-службе Авито, презентация сезона состоялась на выставке ИННОПРОМ-2026, проект объединяет руководителей промышленных МСП с наставниками из крупных компаний и госкорпораций, а первый сезон собрал более 300 участников из 58 регионов и более 100 мероприятий. Во втором сезоне акцент сделан на разборе реальных кейсов по оптимизации производства, управлению персоналом, ВЭД, маркетингу и финансам.

Региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина отметила, что 47% выпуска СПО приходится на рабочих, но дефицис кадров сохраняется, а в Уральском федеральном округе особенно выросли заявки на техобслуживание и ремонт техники (+67%), ЖКХ и инфраструктуру (+61%) и транспортное машиностроение (+35%).

Председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалёв подчеркнул, что второй сезон станет практикоориентированным пространством для обмена опытом и поиска решений. Сезон стартует в сентябре и завершится в декабре на «Днях молодого промышленника». Ранее на ПМЭФ Авито Работа и Клуб заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки соискателей и работодателей и популяризации карьеры в промышленности.