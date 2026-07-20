OMODA представила в России новый фастбэк-кроссовер С5 и его комплектации

Кроссовер OMODA С5 доступен в трех комплектациях – «Актив», «Драйв» и «Стиль». Автомобиль оснащается передним и полным приводом, а также 1,5-ли-тровым турбомотором (147 л.с.) в паре с роботизированной трансмиссией DCТ6/ DCT7 (для версии AWD). Внешний вид кроссовера унаследовал фирменные черты футуристичного флагмана С7. Стильный экстерьер с динамичными боковыми линиями выделяет владельца в городском пейзаже. Уже в базовой комплектации «Актив» автомобиль оборудован полностью светодиодной оптикой.

Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные боковые подушки безопасности. Маневрировать в узких пространствах помогут задние датчики парковки и камера заднего вида. За технологии отвечают большой 12,3-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay/ Android Auto и цифровая приборная панель. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми литыми дисками.

В комплектации «Драйв» салон кроссовера отделан высококачественной искусственной кожей, водительское сиденье оснащено электрорегулировками, а для пассажиров второго ряда предусмотрен обогрев сидений, что особенно актуально для российского климата. Двухзонный климат-контроль и возможность установки ароматизатора салона обеспечат комфортную атмосферу в автомобиле. Дополнительное удобство предоставит электропривод двери багажника. Для помощи водителю автомобиль дополнительно оборудован датчиками мониторинга слепых зон и системой кругового обзора. Мультимедийную систему отличают флагманский экран диагональю 15,6 дюйма, система голосового управления и беспроводная зарядка мощностью 50 ватт.

На автомобиль устанавливаются 18-дюймовые литые диски. В комплектации «Стиль» предлагается максимальный уровень комфорта и технологий. Он оборудован люком, вентиляцией и электроприводами регулировок передних сидений, многослойными передними стеклами для идеальной тишины в салоне. За безопасность отвечает полный комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль и ассистент движения в пробках. Премиальное звучание обеспечивается аудиосистемой с 8 динамиками. Новое поколение OMODA С5 — идеальный спутник для современных жителей мегаполиса, которые знают толк в моде, ценят самовыражение и независимость. Кроссовер сочетает в себе яркий дизайн, передовое технологическое оснащение и динамичный характер.

Реклама, ООО «Максимум Кредит», ИНН 7804540104, Erid: 2VtzqxKcsq4