Индикатор бизнес-настроений в России впервые за год опустился ниже нуля

Индикатор бизнес-настроений в России впервые за год достиг 3,6 пункта ниже нуля в июле. Падение затронуло текущие оценки выпуска и спроса, а также краткосрочные ожидания компаний.

Банк России зафиксировал падение индикатора бизнес-климата в июле 2026 года. Этот показатель включает текущие оценки и ожидания менеджеров предприятий. Он опустился до минус 3,6 пункта. В июне значение составляло плюс 0,9 пункта. Снижение индикатора произошло за счет ухудшения текущих оценок выпуска и спроса, а также краткосрочных ожиданий компаний. Сводный индикатор с поправкой на сезонность составил минус 4,5 пункта.

Оценки и ожидания по выпуску продукции заметно ухудшились. Баланс ответов по ожиданиям производства в целом по экономике снизился до 4,3 пункта. Это на 3,4 пункта меньше июньского уровня. Спад затронул большинство видов деятельности. Текущие оценки бизнесом своего выпуска тоже снизились, указано на сайте Банка России.

В сегменте спроса негативная динамика стала более выраженной. Краткосрочные ожидания компаний по спросу уменьшились до 1,4 пункта. Падение составило 5,0 пункта. Снижение продолжается третий месяц подряд. Текущие оценки спроса предприятиями в июле также сократились.