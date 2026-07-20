Эксперт признал победу Испании на ЧМ заслуженной

Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира со счетом 1:0 и завоевала титул. Победа испанцев стала закономерным итогом их уверенной игры на всем турнире.

В США завершился чемпионат мира по футболу. Победителем стала сборная Испании. В финале испанцы обыграли аргентинцев со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе с 360.ru заявил, что к победителю нет вопросов ни по игре, ни по самоотдаче. По его словам, испанцы доминировали с первого до последнего матча. Они выматывали соперников прессингом, контролем мяча и постоянным давлением на ворота.

Эксперт отметил, что в сборной сложилось все. Он выделил тренерский талант Луиса де ла Фуэнте, молодость игроков и отлаженную командную игру. Наставник долго работал с этой командой и вел ее еще с молодежного уровня до взрослого состава.

Аргентина не смогла повторить свой фокус, который работал в матчах с Египтом и Англией. Собраться в последние 20 минут не получилось, добавил Горсков. Решающими факторами стали гол Торреса и удаление Энцо Фернандеса.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что следующий день после финала объявят национальным выходным, если сборная решит провести празднование.