Антикафе «Бар Капибар» в Петербурге могут оштрафовать за контакт с грызунами

Россельхознадзор привлек к ответственности антикафе «Бар Капибар». Посетителям разрешали гладить и кормить капибар, хотя эти животные не входят в разрешенный перечень для контакта.

Специалисты Россельхознадзора провели проверку в антикафе «Бар Капибар» в июне. Во время сеанса «Капитерапия» посетителям разрешали гладить и кормить животных.

Однако капибары не входят в перечень питомцев, разрешенных для взаимодействия с гостями. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного Межрегионального Управления Россельхознадзора.

В отношении заведения возбудили дело об административном нарушении по статье о несоблюдении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного Межрегионального Управления Россельхознадзора.

Напомним, что за наказание по данной статье были предусмотрены штрафы. Граждане заплатят от 3 до 15 тысяч рублей. Должностные лица от 10 до 30 тысяч рублей. Юридические лица от 50 до 100 тысяч рублей.