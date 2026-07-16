Карл отпустил ироничную шутку о королеве Камилле во время визита на острове Мэн

Король Карл III во время встречи с ветераном пошутил о своей супруге. Пользователи социальных сетей отметили, что этот момент раскрывает теплые и юмористические отношения в королевской семье.



Во время визита на остров Мэн король Карл III встретился с 104-летним ветераном Джеймсом Фентоном. Мужчина попросил передать привет королеве Камилле. Монарх в шутку ответил, что передаст привет, но попросил ветерана не говорить, что тот тоже танцевал с Камиллой. Фраза короля вызвала смех и быстро стало вирусной в социальных сетях

Пользователи сошлись во мнении, что этот момент раскрывает истинное лицо монарха. По их словам, Карл III обладает чувством юмора, а его отношения с супругой выглядят естественно и легко, пишет The Mirror.

Также многие комментаторы обратили внимание на теплую атмосферу внутри королевской семьи.