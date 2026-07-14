Авито разрешил подросткам с 14 лет подтверждать профиль через Госуслуги

Пользователи Авито от 14 лет теперь могут верифицировать свой аккаунт через портал «Госуслуги» и получать бейджи «Документы проверены» и «Реквизиты проверены», а в случае временного ограничения доступа – восстанавливать профиль с помощью взрослого.

Как сообщили в пресс-службе Авито, ранее верификация была доступна только с 18 лет, снижение возрастного порога реализовано при поддержке Минцифры России. По данным компании, 67% пользователей доверяют аккаунтам с проверкой через Госуслуги, а у 31% детей, по словам родителей, есть отдельный профиль на платформе для продажи вещей или монетизации хобби.

Новый механизм «Позвать взрослого» позволяет подростку при подозрении на взлом или иных рисках отправить запрос родителю или совершеннолетнему родственнику, который подтверждает личность, но не получает доступа к перепискам, объявлениям и личным данным – это сохраняет приватность юного пользователя. Если взрослый не отвечает, можно пригласить другого родственника, число попыток не ограничено.

Директор департамента по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова подчеркнула, что подростки 14–17 лет активно продают вещи, находят подработку, оказывают услуги и создают товары, поэтому компания стремится дать им инструменты для укрепления репутации, а не барьеры, чтобы первый опыт сделок был безопасным и вдохновляющим.