Мошенники похитили у петербуржцев и жителей Ленобласти 6,3 млрд за полгода

С начала года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зарегистрировано почти 7 тысяч дистанционных мошенничеств, а общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 6,3 миллиарда рублей.

Аферисты постоянно совершенствуют методы обмана. Об этом рассказал начальник второго отдела контрольно-методического управления ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Антон Горшков. По его словам, новым примером стало использование искусственного интеллекта для создания цифрового двойника губернатора Петербурга. Во время видеозвонка мужчину убедили перевести деньги для того, чтобы избежать уголовной ответственности.

Среди классических схем остаются сообщения о взломе «Госуслуг» и звонки о ДТП с участием родственников. По данным Горшкова, на последнюю схему в настоящее время приходится до 20% всех регистрируемых случаев.

Отдельно эксперт рассказал о росте вовлечения подростков в преступные схемы. Дети становятся как соучастниками, так и жертвами. Через них мошенники пытаются похитить деньги родителей.