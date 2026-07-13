После критики юной певицы на Долину обрушился хейт в социальных сетях

Народная артистка России Лариса Долина сделала замечание юной исполнительнице Вере Гурдовой по поводу яркого сценического макияжа во время закулисной встречи после концерта. Видео с высказыванием певицы вызвало активную дискуссию в социальных сетях.

Замечание

За кулисами концертного мероприятия Долина увидела юную певицу Веру Гурдову и поинтересовалась, зачем ребенку наносят косметику в таком возрасте. Вопрос был адресован самой Вере Гурдовой, которая вместе с другой юной участницей подошла к артистке для совместного фото. Долина также обратила внимание на макияж второй девочки и назвала использование помады безобразием.

Отметим, что Вера Гурдова занимается вокалом с ранних лет и является ученицей Международной академии музыки Николая Агутина. Она регулярно участвует в концертах и музыкальных проектах. Девочка выступала на одной сцене с Ладой Дэнс, Ириной Ортман, Владимиром Солодковым, а также с авторами трека «Сигма-бой» Марией Янковской и Светланой Чертищевой. Для выступлений юные исполнители используют сценические костюмы, укладку и макияж. Это стандартная практика в шоу-индустрии.

Реакция пользователей на высказывание артистки

После появления видео с замечанием Долиной в сети развернулась дискуссия. Комментаторы разделились на два лагеря. Часть пользователей выразила согласие с народной артисткой. Они отметили, что детская естественность привлекательна сама по себе, а избыточный макияж в раннем возрасте выглядит неуместно. Один из комментаторов написал, что тоже считает детей не следует красить.

Другая часть аудитории обратила внимание не на наличие косметики, а на форму обращения к ребенку. Пользователи указали, что решение о внешнем виде юных участников мероприятий принимают взрослые. К ним относятся родители, педагоги, стилисты и организаторы. Девочка лишь следует правилам подготовки к выступлению и не может самостоятельно отвечать за выбор образа.

Подписчики сочли некорректным задавать подобные вопросы ребенку напрямую, когда юные артисты просто хотели сфотографироваться с известной певицей. В комментариях прозвучало мнение, что такое общение унижает ребенка, поскольку поставить его в положение вынужденного ответа взрослому некорректно.