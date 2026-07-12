Петербург продолжает бороться с последствиями субботнего шторма

Непогода в Северной столице постепенно заканчивается, однако её последствия ощущаются во многих районах города. Аварийные службы переведены на усиленный режим работы.

Как сообщили в ГУП «Водоканал Петербурга», в некоторых районах за несколько часов непрерывного дождя выпало свыше половины месячной нормы осадков. Дождь продолжает движение по городу, сверхрасчетные осадки зафиксированы в восьми районах: Приморском, Кронштадтском, Петродворцовом, Колпинском, Пушкинском, Красносельском, Калининском и Курортном.

Система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. На некоторых участках фиксируются локальные скопления воды, постепенно она уходит в канализацию. Энергетики также переведены на усиленный режим для обеспечения стабильной работы инженерно-энергетического комплекса города.

По данным городских СМИ, автомобили с трудом преодолевают подтопленные участки на Королева, проспекте Испытателей, Серебристом бульваре и аллее Поликарпова — местами воды по колено. Несмотря на непогоду, жизнь в городе не останавливается.