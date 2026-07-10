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Телефон Ирины Усольцевой потерял связь за десятки километров от места пропажи

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Оператор пропавшей Ирины Усольцевой не обеспечивал покрытие в Кутурчинском Белогорье. Телефон женщины перестал работать еще на подъезде к поселку, поэтому семья не могла выйти на связь.

Проверка связи на месте

Журналисты прошли по следам пропавшей семьи Усольцевых и смогли проверить одну из важных деталей исчезновения. На Минской видовке действительно есть мобильная связь у большинства операторов. Исключением оказался именно тот оператор, которым пользовалась пропавшая Ирина Усольцева.

Телефон Ирины Усольцевой потерял связь за десятки километров от места пропажи
Фото: abn.agency

Телефон женщины мог потерять связь еще за несколько десятков километров от Кутурчина. После этого устройство фактически превратилось в бесполезную железяку. Камера продолжала работать, но отправить фото, видео или сообщение с него было невозможно, пишет aif.ru.

Важная деталь

Отсутствие связи у Ирины Усольцевой может объяснить, почему после выхода на маршрут от семьи не поступало сообщений и звонков. Если телефон не ловил сеть, он не мог передавать данные, оставаясь включенным и исправным. При этом связь у других операторов в районе есть. Это означает, что проблема могла быть не в полной глухоте местности, а именно в особенностях покрытия конкретной сети.

Обстоятельства пропажи

Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. Семья приехала на базу отдыха «Геосфера», переночевала там и отправилась на прогулку к горе Буратинка. Их автомобиль остался на окраине поселка. После этого Усольцевых никто не видел. Масштабные поиски с участием спасателей, полиции, сотрудников Следственного комитета и волонтеров не дали результата.

Телефон Ирины Усольцевой потерял связь за десятки километров от места пропажи
Фото: abn.agency

Версии следствия

Следствие и поисковики рассматривали несколько версий. В их число вошли несчастный случай, нападение диких животных, криминальный сценарий и добровольный уход. Позднее версии похищения и побега опровергли. Одной из сложностей остается отсутствие точного маршрута семьи. Летом поиски осложнила густая растительность, которая могла скрыть возможные следы.

Поиски пропавших

Ранее в районе исчезновения нашли фрагмент палки для скандинавской ходьбы. Экспертиза не обнаружила на ней генетического материала пропавшей семьи.

В ходе июньских поисков пешие группы обследовали около тысячи квадратных километров труднодоступной местности. Специалисты использовали беспилотники с тепловизорами.

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