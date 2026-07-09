Жених Лерчек сообщил об ухудшении самочувствия блогера после новой химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прошла восьмой курс химиотерапии. Однако после процедур у нее начались сильные боли в животе.

Возлюбленный блогера Луис Сквиччиарини сообщил в социальных сетях об ухудшении состояния Лерчек. По его словам, после восьмой химиотерапии у Лерчек начались сильные боли в животе. Жених Чекалиной предположил, что такой эффект вызван накоплением химиопрепаратов в организме.

На данный момент блогер принимает таблетки и бактерии для восстановления микрофлоры. На следующий день Лерчек предстоит суточная таргетная терапия. Из-за высокой токсичности она вызывает тошноту, несмотря на противорвотную подготовку.

Напомним, ранее Лерчек была фигуранткой уголовного дела о финансовых махинациях, но преследование приостановили из-за болезни. Ее бывший супруг Артем Чекалин получил семь лет колонии. За время домашнего ареста Валерия родила сына Даниэля от Луиса Сквиччиарини.