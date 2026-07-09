В Петербурге появилась карта АЗС с информацией об очередях

Водители могут воспользоваться картой, которая показывают очереди и наличие топлива на автозаправочных станциях в Санкт-Петербурге.

В «Яндексе» открыли для всех водителей карту с информацией об очередях на автозаправочных станциях. Эта функция теперь доступна в приложениях с картами. Пользователи могут посмотреть, где недавно заливали бензин другие водители. Также они могут отфильтровать станции по нужному виду топлива и оценить загруженность АЗС.

Ранее эта возможность была доступна только таксистам. В данный момент сервис работает в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие недели его планируют запустить и в других городах. Теперь жители Петербурга ждут карты, на которых будет отображены локации с некачественным бензином.

Напомним, по данным Росстата, с 30 июня по 6 июля бензин в Петербурге подорожал на 0,1%. На заправках сохраняются лимиты отпуска от 20 до 100 литров на машину. В Ленинградской области ведутся переговоры о разрешении продавать топливо в канистры до десяти литров для садовой техники. Ситуация на внутреннем рынке остается напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.