На фоне топливного кризиса россияне продают мини-НПЗ от 1 млн рублей

На площадках объявлений появились предложения о покупке мобильных нефтеперерабатывающих заводов стоимостью от миллиона рублей. Однако частным лицам приобретать такое оборудование запрещено, а за его использование грозит уголовная ответственность.

Стоимость компактного оборудования стартует от одного миллиона рублей. Топовые агрегаты способны переработать до 100 кубометров сырья в сутки. Линейка включает установки для первичной переработки нефти и системы вторичной вакуумной переработки мазута, отработанных масел и нефтешламов. Для выпуска качественного топлива предусмотрены блоки риформинга бензина.

В объявлениях также встречаются предложения о продаже готового бизнеса по переработке нефти, стоимость таких установок может достигать 42 миллионов рублей.

Комплексы оснащаются горелками, автоматикой и контроллерами для управления. Однако частные лица не могут приобрести такие установки по закону. Сфера нефтепереработки регулируется государством, а за запуск мини-НПЗ грозит уголовная ответственность. Легально оборудование могут использовать только юридические лица, прошедшие сертификацию и получившие лицензии Ростехнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею строительства мини-НПЗ в стране. Стоимость инициативы при этом может начинаться от 3 млрд рублей.

Редакция сайта «Газета.СПб» направила запрос в Комитет по промышленности, политике и инновациям Санкт-Петербурга с просьбой уточнить, планируют ли они исполнять поручение президента, и помогать в строительстве и развитии НПЗ в городе на Неве.