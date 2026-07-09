В возрасте 75 лет ушла из жизни британская певица Бонни Тайлер

Певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет в больнице в Португалии.

Смерть наступила ночью 9 июля 2026 года в больнице в Португалии. Информация о смерти певицы появилась в ее официальном аккаунте в социальных сетях.

Напомним, в мае певицу госпитализировали в Фару с тяжелой инфекцией, которая вызвала перфорацию кишечника. Хирургическое вмешательство устранило разрыв, но инфекция продолжала распространяться. Врачи приняли решение ввести пациентку в искусственную кому.

Несмотря на все предпринятые меры, спасти ее не удалось. Бонни Тайлер известна по таким хитам, как Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero. В 2013 году Бонни Тайлер представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней Believe in Me.