Частое использование нейросетей ослабляет человеческое мышление

Избыточное использование нейросетей может ослабить способности к глубокому обучению и критическому мышлению.

Эксперт Яков Якубович в разговоре RuNews24.ru ответил на вопрос о целесообразности изучения языков и программирования в эпоху нейросетей. По его словам, ИИ меняет подходы к обучению. Согласно глобальному опросу, 80% школьников используют нейросети, а каждый четвертый делает это ежедневно.

Однако избыточное применение таких инструментов снижает способность к глубокому анализу и критическому мышлению. Возникает так называемая метакогнитивная лень, когда человек привыкает к готовым ответам и теряет навык формулировать вопросы, добавил Якубович

Эксперт пояснил, что нейросеть переведет текст за секунду, но не уловит культурные нюансы, иронию или подтекст. Для этого требуется чувство языка, которое приходит только с практикой. Аналогичная ситуация с программированием. Нейросеть напишет код, но не учтет архитектурные ограничения. По словам Якубовича, она также не сможет объяснить философские аспекты науки без понимания самого человека.

Ценность человека заключается не в объеме информации, а в умении ее интерпретировать и применять в нестандартных ситуациях, подчеркнул Якубович. Нейросеть ускоряет рутину, но не создает смысл и не формирует мышление.