Сотрудники Rockstar требуют повышения зарплат после рекордных предзаказов GTA 6

Члены профсоюза Rockstar Game Workers Union обвинили студию в неравенстве оплаты и непрозрачной системе бонусов. Сотрудники требуют пересмотра условий труда на фоне рекордных предзаказов GTA 6.

В интервью Game Developer работники Rockstar высказали претензии к внутренней политике компании. Они заявили о серьезных перекосах в оплате труда, непрозрачной системе бонусов и регулярных переработках, которые в студии не считают проблемой. По словам сотрудников, компания не обеспечивает персонал должной поддержкой, несмотря на статус одного из крупнейших издателей в мире.

Напряжение возникло после сокращений в конце октября, когда уволили более 30 работников. Это побудило Independent Workers’ Union of Great Britain обвинить Rockstar в подавлении профсоюзной деятельности и привело к созданию нового профсоюза.

Главная претензия касалась системы бонусов, которую сотрудники назвали разочаровывающей и сильно влияющей на годовой доход. Им часто не объясняют, почему выплаты различаются. Бонусы и карьерный рост зависят от усмотрения компании. Кроме того, руководство студии не обязано раскрывать механизмы своих решений.

Работники также критиковали политику сверхурочных. Руководство считает, что компенсация решает проблему, но переработки по-прежнему остаются обычной практикой в студии.