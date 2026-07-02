На Солнце сформировалась вторая по величине активная область за десять лет

Ученые зафиксировали вторую по величине активную область на Солнце за последние десять лет. Специалисты не исключают магнитные бури в ближайшие дни.

По данным ученых, группа солнечных пятен № 4478 за последние сутки увеличилась до площади 1,5 тысячи условных единиц. Самой крупной за последнее десятилетие остается только активная область № 3664, которая наблюдалась в мае 2024 года. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН совместно с Институтом солнечно-земной физики.

Одновременно продолжается развитие активной области № 4479, расположенной примерно в 500 тысячах километров северо-западнее основной группы пятен.

Предварительные расчеты показывают, что воздействие на магнитосферу планеты способно привести к магнитным бурям уровня G2–G3. Вместе с тем вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии остается низкой из-за короткой продолжительности ночи и высокой освещенности неба.

В лаборатории также сообщили, что из-за вращения Солнца активные области постепенно смещаются к западному краю солнечного диска относительно линии Солнце — Земля. По прогнозам специалистов, к выходным это серьезно снизит вероятность прямого воздействия при возникновении мощных вспышек.

Ранее специалисты уже зарегистрировали на Солнце вспышку высшего класса X1.1, произошедшую незадолго до полуночи 30 июня. За предыдущие сутки на звезде было отмечено 17 вспышек различной мощности.

Специалисты также фиксируют рост вспышечной активности. По их оценке, в течение ближайших суток Земля может почувствовать первые выбросы солнечной плазмы, сформированные этими активными областями.