В Красносельском суде задержали мужчину с замаскированными ножами в пряжке ремня

Судебный пристав предотвратил пронос оружия в Красносельском районном суде Санкт-Петербурге. У посетителя в пряжке ремня обнаружили два замаскированных ножа.

При досмотре посетителя на личном приеме судебные приставы обнаружили два ножа в пряжке ремня и еще один перочинный нож в рюкзаке. Гражданина заранее предупредили о запрете проноса таких предметов и ознакомили с их списком. На прямой вопрос он заявил об отсутствии запрещенных вещей.

Пристав обратил внимание на необычную пряжку ремня и провел дополнительную проверку. Внутри нее нашли два замаскированных ножа, а в рюкзаке лежал перочинный нож. Мужчина попытался объяснить ситуацию тем, что забыл о наличии этих предметов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Гражданина задержали и не пропустили в здание суда. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении за невыполнение законного требования судебного пристава.

Сотрудники ведомства напомнили, что в перечень запрещенных предметов входят огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатка, газовое, травматическое и холодное оружие.