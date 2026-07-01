Петербуржец выплатил теще почти 500 тысяч рублей за кражу ювелирных украшений

Судебные приставы взыскали с 35-летнего петербуржца почти 500 тысяч рублей в пользу его тещи. Мужчина похитил у пенсионерки золотые украшения и сдал их в ломбард.

Мужчина жил вместе с женой и детьми у своей тещи. В отсутствие пенсионерки он забрал ее золотые украшения из прикроватной тумбочки, сдал их в ломбард и выручил около 600 тысяч рублей. Когда женщина вернулась с дачи, она потребовала от родственников съехать и вернуть драгоценности, но компенсации так и не получила. Тогда пенсионерка написала заявление в полицию.

Похититель получил условный срок по статье о краже. На стадии следствия злоумышленник вернул часть украшений, а суд взыскал с него почти 500 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Исполнительный лист передали приставам. Должника уведомили о задолженности и ограничили выезд за границу. После назначения исполнительского сбора в 53 тысячи рублей мужчина начал выплачивать деньги теще частями. Последний платеж закрыл производство, и права пенсионерки восстановлены.