За полгода продажи топлива на Петербургской бирже снизились на 6,7%

Объем реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже снизился на 6,7% в первом полугодии 2026 года и составил почти 17 млн тонн. Наибольшее падение зафиксировано в продажах авиакеросина и бензина.

За первые шесть месяцев 2026 года объем реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже сократился на 6,7%, а общий показатель продаж опустился до отметки почти 17 миллионов тонн. При этом выручка практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и достигла 1,012 триллиона рублей.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте авиационного керосина, реализация которого сократилась на 32,3% и составила 546 тысяч тонн. Продажи бензинов снизились на 13,5% до 4,465 миллиона тонн, при этом АИ-92 потерял 13,7%, а АИ-95 — 13,1%.

Дизельного топлива реализовано на 9% меньше, и объем продаж достиг 8,59 миллиона тонн. Летнего дизеля поставлено на 16,7% меньше по сравнению с предыдущим периодом, тогда как зимнего топлива продано больше на 1,9%, межсезонного на 16,8%, а арктического на 4,1%.

Положительную динамику показали сжиженные углеводородные газы. Их реализация выросла на 7,3% до 1,4 миллиона тонн. Топочного мазута стало меньше на 9,4%.

Ранее стало известно, что власти Ленинградской области держат на постоянном контроле ситуацию с ценами на бензин. При выявлении случаев необоснованного завышения стоимости топлива правительство готово направлять обращения в ФАС.