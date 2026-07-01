Пропавшую семью Усольцевых могли спрятать на плато Путорана

Местные жители отмечают, что пропавшая семья Усольцевых скрылась за глухим железным забором строящейся турбазы в Кутурчине и больше не появлялась. Данный участок с юртой принадлежит бизнесмену, который отправляет туристов на плато Путорана и имеет вертолет.

Участок с белой юртой

Загадочный дом принадлежит компаньону бывшего делового партнера Сергея Усольцева. Этот предприниматель организует туристические поездки на плато Путорана в Красноярском крае.

Участок окружен высоким глухим забором коричневого цвета. Внутри ограждения установлена большая белая юрта. Местные жители в беседе с aif.ru рассказали, что это не туристическая база, а частное жилище, которое владелец построил в форме юрты. В период исчезновения семьи на участке велись строительные работы.

Еще один вертолет

Предприниматель также является директором и владельцем компании, которая занимается продажей квадроциклов, снегоходов и мототехники для туризма. Он выступает совладельцем туристической фирмы, организующей поездки на плато Путорана. Этот горный массив расположен на севере Красноярского края.

Там находятся многочисленные реки, озера, водопады и скалистые образования. Место отличается изолированностью и удаленностью, а также его редко посещают туристы. Найди кого то в таких условиях практически невозможно.

Усольцевы завернули за забор участка предпринимателя и исчезли. Согласно одной из версий, они могли проникнуть через задний вход на территорию и укрыться в юрте. Хозяин участка мог забрать их и вывезти в безопасное место. Некоторые местные жители отмечают, у бизнесмена есть вертолет.

Ранее красноярский охотовед Дмитрий Беленюк сообщал, что в день исчезновения Усольцевых рядом с Кутурчином приземлялись два вертолета.

Под елкой сидят

В день исчезновения семьи владелец участка вернулся в Кутурчин около 19:00. В это время на улице похолодало, и начался дождь. Местные жители сообщили предпринимателю, что из припаркованной машины вышла семья с ребенком и до сих пор не вернулась.

Они спросили его, не стоит ли бить тревогу. Бизнесмен дал загадочный ответ. Он предположил, что люди, вероятно, сидят под елкой и пережидают непогоду.

Семья не появилась у машины ни на следующий день, ни через день. В Кутурчине никто не поднимал паники. Поиски начались только после того, как SMM-менеджер Ирины Усольцевой обнаружила, что женщина не вышла на работу.