Полицейские нашли девять нелегальных мигрантов на стройплощадке в Петербурге

Сотрудники полиции провели рейд на строительном объекте в Невском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители проверили 68 иностранных граждан, у девяти из них были выявлены нарушения миграционного законодательства.

Рейд прошел на территории строительства жилого комплекса на улице Тельмана. В ходе мероприятия стражи правопорядка проверили 68 иностранных граждан, которые были работали на строительной площадке.

Было установлено, что девять иностранцев осуществляли трудовую деятельность без необходимых документов. Нарушители привлечены к административной ответственности по соответствующей статье с назначением штрафов и последующим выдворением за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают юридическое лицо допустившее привлечение иностранных граждан к незаконной работе. Его могут привлечь по статье о незаконном привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности в России.