Для учеников пятых классов введут новый предмет с 2027 года

Министерство просвещения начнет поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах. У учеников пятых классов новая дисциплина появится в начале 2027 года.

Минпросвещения анонсировало поэтапное введение в школах нового предмета под названием «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости. По словам руководителя ведомства, для новой дисциплины уже подготавливают учебники.

Новый предмет появится у пятых классов в начале 2027 года. Для шестых и седьмых классов его введут с 2027/28 учебного года. По словам Кравцова, основная цель дисциплины заключается в формировании у школьников мировоззрения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. В рамках курса дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, включая участников СВО.

Ранее председатель правления «Сбербанка» Герман Греф заявил, что ЕГЭ уже выполнил свою функцию, а роль учителя остается критически важной. По его словам, искусственный интеллект не способен заменить педагога. Греф также отметил, что переход на домашнее обучение лишает детей социальных навыков.