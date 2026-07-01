Блогер Елена Блиновская заработала в колонии 36 тысяч рублей за полгода

Осужденная за неуплату налогов блогер Елена Блиновская работает швеей во Владимирской колонии и получает 6,7 тысячи рублей в месяц.

Блогер Елена Блиновская отбывает срок во Владимирской колонии за неуплату налогов. Первоначальный приговор составлял пять лет, но позже его сократили до 4,5 лет.

В колонии осужденная работает швеей с зарплатой 6,7 тысячи рублей в месяц. Однако феврале из-за болезни она получила только 2,9 тысячи рублей. За полгода трудовой деятельности Блиновская заработала около 36 тысяч рублей, тогда как на свободе ее ежемесячный доход достигал 100 миллионов рублей, сообщил Телеграм-канал Shot.

До приговора блогер долго находилась под домашним арестом, но перед вынесением решения ее поместили в СИЗО за нарушение меры пресечения.

Брат инфлюенсера Александр Останин сообщил, что ей осталось сидеть больше года. Дети живут с родственниками, а супруг находится в зоне СВО. Мать Блиновской считает наказание несправедливым и просит освободить дочь.