В России заработал новый порядок идентификации клиентов при переводах

С 1 июля в России банки обязаны обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков при переводах и платежах через систему быстрых платежей. Правило направлено на борьбу с дропперскими схемами и прозрачную идентификацию участников расчетов.

Российские банки с 1 июля начали обмениваться ИНН клиентов при операциях через систему быстрых платежей. Новое правило анонсировали в Национальной системе платежных карт. Данное нововведение касается переводов между физическими лицами и между юридическими и физическими лицами.

Основная цель изменений заключается в прозрачной идентификации участников расчетов и борьбе с дропперскими схемами. Дроппер может сменить номер телефона, карту или паспорт, но ИНН является реквизитом, который сложно подделать или изменить.

Несмотря на новые правила, перевод по номеру телефона продолжит работать в прежнем режиме, а обязанность передавать ИНН лежит на банках, которые обмениваются данными в общей инфраструктуре СБП.