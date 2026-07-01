Авито Подработка запустила профили и рейтинг торговых точек

Местные жители отмечают, что пропавшая семья Усольцевых скрылась за глухим железным забором строящейся турбазы в Кутурчине и больше не появлялась. Данный участок с юртой принадлежит бизнесмену, который отправляет туристов на плато Путорана и имеет вертолет. Участок с белой юртой Загадочный дом принадлежит компаньону бывшего делового партнера Сергея Усольцева. Этот предприниматель организует туристические поездки на плато Путорана в Красноярском крае.Участок окружен высоким глухим забором коричневого цвета. Внутри ограждения установлена большая белая юрта. Местные жители в беседе с aif.ru рассказали, что это не туристическая база, а частное жилище, которое владелец построил в форме юрты. В период исчезновения семьи на участке велись строительные работы. Еще один вертолет Предприниматель также является директором и владельцем компании, которая занимается продажей квадроциклов, снегоходов и мототехники для туризма. Он выступает совладельцем...