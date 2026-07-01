Авито Подработка запустила профили и рейтинг торговых точек для выбора смен на основе реальных оценок исполнителей.
Как сообщили в пресс-службе Авито, профиль содержит информацию о локации, бытовых условиях и доступных сменах, а также оценки работавших на точке исполнителей. Рейтинг формируется по параметрам: качество обучения, соответствие задач, взаимодействие с коллективом и бытовые условия.
Учитываются оценки за последние 90 дней, свежие отзывы имеют больший вес.
«Это повышает прозрачность выбора для пользователей и дает бизнесу обратную связь для улучшения условий», — отметил Тарас Мисковец, директор по продукту «Авито Подработка».