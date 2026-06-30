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В Петербурге адвокат инсценировала угон своего автомобиля ради страховой выплаты

Никита Козлов
Фото: abn.agency

Адвокат инсценировала угон своего автомобиля в Санкт-Петербурге. Злоумышленница надеялась получить страховую выплату, однако довести задуманное до конца не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката и ее знакомого по статье о покушении на мошенничество в сфере страхования.  

По версии следствия, в июне 2026 года женщина вступила в сговор со знакомым с целью получения страховых выплат за инсценированное хищение своего автомобиля. Она передала ключи от машины сообщнику, который переместил ее на неохраняемую парковку в Ленинградской области.

После этого женщина заявила об угоне и подала документы для получения страхового возмещения. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По ходатайству следствия суд избрал адвокату меру пресечения в виде заключения под стражу, второму фигуранту назначили запрет определенных действий. На данный момент злоумышленникам предъявлены обвинения, следственные действия продолжаются.

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