ГК «Стоун» заработала 13 млрд рублей до завершения стройки в Сокольниках

Группа компаний «Стоун» почти полностью окупила строительство ЖК «Стоун Сокольники» до ввода в эксплуатацию. Продажа жилых и нежилых помещений принесла девелоперу свыше 13 миллиардов рублей.

Проект бизнес-класса включает 763 жилых помещения общей площадью 45,9 тысячи квадратных метров и 986 нежилых помещений площадью 58,9 тысячи квадратных метров. Средняя стоимость недвижимости в проекте составляет 537,3 тысячи рублей за квадратный метр, сообщает abn.agency.

В жилом комплексе продано 57% квартир и 6% нежилых помещений. Застройщик уже аккумулировал на эскроу-счетах 12,2 миллиарда рублей от реализации 451 квартиры и еще 945,6 миллиона рублей от продажи коммерческих площадей. Общая стоимость строительства оценивается в 18,7 миллиарда рублей, а кредит в ПСБ составляет 17,1 миллиарда рублей.

Таким образом, продажа чуть больше половины жилых лотов позволила девелоперу покрыть 70% строительных затрат. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2027 года.