Авито спрос на водные развлечения вырос гидроциклы и ремонт в топе

С приходом тепла россияне активнее готовятся к сезону водных развлечений: одни заранее бронируют аренду лодок и гидроциклов, другие готовят собственную технику к выходу на воду, доверяя обслуживание профессионалам.

Как сообщили в пресс-службе Авито, по данным платформы, моторные лодки остаются самой популярной категорией водного транспорта — на них приходится 73% интереса пользователей и около 80% всех объявлений, при этом интерес к ним в текущем сезоне вырос примерно на 5%.

Гидроциклы набирают популярность быстрее всего: спрос на них увеличился на 16%, а их доля в объявлениях выросла с 8,4% до 10,8%. В итоге весной вторичный рынок водной техники прибавил около 3% к прошлому году.

Спрос на ремонт и обслуживание водной техники также вырос: ремонт лодок — на 34% (проверка герметичности корпуса, обновление покрытия, замена элементов оснастки), ремонт моторов — на 71%. Владельцы всё чаще заранее обновляют расходники и комплектующие: продажи запчастей для гидроциклов увеличились на 36%, гребных винтов — на 20%, трапов для лодок — на 13%.

Параллельно растет интерес к аренде доступного снаряжения — каяков, байдарок, катамаранов и сапбордов. В мае таких запросов стало на 70% больше, чем годом ранее. Такой формат позволяет менять варианты отдыха от поездки к поездке, без необходимости покупать, хранить и обслуживать оборудование.