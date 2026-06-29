Shaman объяснил свое решение развестись в Год семьи

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, прокомментировал свое решение развестись в Год семьи.

Певец на пресс-конференции прокомментировал свое решение развестись в Год семьи. Артист заявил, что не стал ждать окончания года и идти на сделку с совестью, поскольку он живой человек и у него есть сердце. По словам исполнителя, если бы он решил повременить с разводом, то стал бы «бездушным патриотом», работающим на повестку.

Дронов также поделился подробностями личной жизни. Он рассказал, что его знакомство с Екатериной Мизулиной началось в декабре 2024 года. Эти отношения привели к созданию семьи, сообщил певец на пресс-конференции.

По словам артиста, в Год семьи он официально оформил новый брак. Певец подчеркнул, что не стал тянуть с этим решением и не откладывал его в угоду другим.