Авито Реклама запустила ретаргетинг по кликам на баннер

Авито Реклама запустила ретаргетинг для повторного показа сообщений пользователям после взаимодействия с баннерами.
Как сообщили в пресс-службе Авито, инструмент доступен в кабинете Авито и предназначен для работы с аудиторией, которая уже видела баннеры, но не совершила покупку. Ретаргетинг совмещается с настройками по интересам, географии и другим сегментам. Подходит для бизнеса любого масштаба.
«Инструмент позволяет бизнесу сопровождать человека на каждом этапе и не тратить бюджет на тех, кто уже стал клиентом», — отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.