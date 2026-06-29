Авито Реклама запустила ретаргетинг по кликам на баннер

В Санкт-Петербурге прошел Бизнес-Фест, который Сбер проводит в третий раз. Город на Неве стал шестой точкой в маршруте проекта, который в этом году охватывает 26 российских городов. По данным организаторов, на событие зарегистрировалось более 15 тысяч участников.Главной темой форума стала устойчивость бизнеса в эпоху перемен. В программе были выступления топ-спикеров, среди которых призер Олимпийских игр Илья Авербух, журналист Ксения Собчак, CEO «Дринкит Россия» в Dodo Brands Александр Умаров и Антон Макаров.Предприниматели смогли задать вопросы экспертам, пройти диагностику своих бизнес-кейсов и расширить деловые связи в рамках нетворкинг-сессий. Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что живые коммуникационные площадки помогают бизнес-сообществу обмениваться опытом и находить новые подходы. Проект продолжит работу в других городах России.Ранее сообщалось, что Сбер: Десятки тысяч участников объединит...