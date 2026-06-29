Поставщик троллейбусов для Петербурга получил черную метку за 100 лет простоя

В российском общественном транспорте разгорается скандал, связанный с качеством подвижного состава. После пожара в Калининграде Росстандарт временно запретил продажу троллейбусов «Авангард» и электробусов «Сириус» вологодского завода «Транс-Альфа».

Однако для Санкт-Петербурга этот запрет стал лишь формальным признаком давно назревшей проблемы. Город на Неве, где эти машины составляют значительную часть парка, фактически уже перестал закупать продукцию вологодского производителя, столкнувшись с колоссальным количеством поломок и многолетними простоями техники.

Росстандарт приостановил сертификацию

Двадцать четвертого июня Росстандарт сообщил о приостановке действия одобрения типа транспортного средства для моделей троллейбусов «Авангард» и электробусов «Сириус». Без этого документа серийное производство и продажа подвижного состава невозможны. Поводом для проверки стал инцидент в Калининграде, где первого апреля сгорел один из «Авангардов».

Местное предприятие «Калининград-ГорТранс» представило информацию о несоответствии конструкции транспортного средства обязательным требованиям. В частности, выяснилось, что полюса аккумуляторной батареи не защищены от короткого замыкания, а аварийный люк установлен на крыше. Производителю предписано разработать программу мероприятий по устранению нарушений и остановить реализацию данных моделей. За нарушение этого требования грозит административная ответственность.

Петербургский парк

В Санкт-Петербурге и «Авангарды», и «Сириусы» представлены в изобилии. Троллейбусы работают в парках «Горэлектротранса», электробусы — у «Пассажиравтотранса». Однако на последних крупных закупках город последовательно отказывался от продукции вологодского завода, пишет «Фонтанка». Хотя решение Росстандарта на уже эксплуатируемые машины не влияет, обращает на себя внимание тот факт, что «Транс-Альфа» в последнее время не получает крупных контрактов в Северной столице.

Структура компании и финансовые показатели

Вологодская компания «Торговый дом Транс-Альфа» еще в прошлом году на 95 процентов принадлежала АО «Транс-Альфа» (собственно заводу-производителю), а на 5 процентов — Татьяне Строгалевой.

Сейчас структура изменилась: 46 процентов у «Транс-Альфы», сорок девять у АО «РЕМ-ВЭТ», и пять процентов у Строгалевой. Главным учредителем «Транс-Альфы» (восемьдесят восемь процентов) является председатель совета директоров Александр Каледин. Выручка завода в 2024–2025 годах составляла около двух с половиной миллиардов рублей ежегодно, что ниже показателей 2022 и 2023 годов. Убыток за прошлый год превысил шестьсот пятьдесят миллионов рублей.

Объем контрактов «Торгового дома Транс-Альфа» достиг пика в 2022 году (восемь миллиардов), затем снизился, но оставался внушительным. В Петербурге самыми крупными были поставки ста шестидесяти шести «Авангардов» в 2022 году за пять миллиардов рублей. С тех пор ситуация кардинально изменилась.

Эпизод первый: проигрыш в тендере на электробусы

Изначально предполагалось купить шестьдесят машин за три миллиарда рублей. В финале борьбы остались «Волгабас» и МАЗ. Белорусский производитель предложил снижение цены на сорок процентов, и, как следствие, за три миллиарда было закуплено уже девяносто девять электробусов.

Так, «Торговый дом Транс-Альфа», который как раз поставлял предыдущую партию из двадцати восьми «Сириусов», подал жалобу на аукцион, утверждая, что его банковская гарантия не была принята. ФАС признала жалобу необоснованной, итоги торгов не изменились, а контракт заключили с официальным дилером МАЗа.

Эпизод второй: проигрыш в тендере на троллейбусы

Совсем недавно «Горэлектротранс» объявил аукцион на покупку восьмидесяти шести троллейбусов за три с половиной миллиарда рублей. Победителем был признан «Росагролизинг», но итоги отменили после жалобы «Торгового дома Транс-Альфа». Компания оспорила условия аукциона, ссылаясь на то, что эскиз транспортного средства согласовывается уже после заключения договора, что не позволяет участникам оценить экономическую целесообразность.

ФАС предписала устранить нарушение. Аукцион переобъявили по той же цене, и вновь победил «Росагролизинг», вероятно, опять представляющий белорусского производителя. Таким образом, «Транс-Альфа», которая за последние годы поставила в Петербург около двухсот сорока троллейбусов (включая «Премьеры» и «Авангарды»), оказалась отсечена от новых крупных заказов и, судя по всему, не намерена сдаваться без борьбы.

Статистика «Горэлектротранса»

Однако причины охлаждения петербургских властей к вологодскому заводу лежат не в бюрократической плоскости. А «Горэлектротранс» прямо заявляет, что по количеству рекламационных актов, то есть официальных претензий по качеству в течение гарантийного срока, «Транс-Альфа» является безусловным лидером. Количество таких случаев у других производителей варьируется от двух до двухсот сорока пяти.

У «Транс-Альфы» за последние пять лет число рекламаций, по которым ремонт был выполнен с нарушением сроков, составило шестьсот сорок пять. Общее количество заявок на гарантийный ремонт значительно выше.

Совокупный простой троллейбусов этого производителя за пять лет составляет тридцать три тысячи семьсот семьдесят два дня, что сопоставимо с девяноста двумя годами простоя. Основные причины поломок распределяются следующим образом: неисправности низковольтного оборудования (сорок три процента), высоковольтного (тридцать семь процентов), механического (пятнадцать процентов), пневматического (два процента) и кузовных элементов (три процента).

Более детально перевозчик упоминает об охлаждении тяговых двигателей, изоляторах штанг токоприемников, отопительной системе, тормозных педалях и радиореакторах.

Статистика «Пассажиравтотранса»

В «Пассажиравтотрансе» зафиксировано, что наибольшее количество отказов среди всего гарантийного подвижного состава приходится именно на электробусы «Сириус» производства «Транс-Альфы», поставленные в 2024–2025 годах. Средний период ожидания гарантийного ремонта составляет от двух недель до двух с половиной месяцев.

В ежедневном гарантийном простое находится от двадцати одного до двадцати пяти процентов всех поставленных «Сириусов». Основные проблемы связаны с пневмосистемой и рулевым управлением. Среди типичных неисправностей — выход из строя датчиков температуры, воздушных компрессоров тормозной системы, люфт колеса рулевого управления, самопроизвольное срабатывание пожаротушения и замерзание крана уровня пола при низких температурах. Всего за все время эксплуатации было почти две тысячи случаев целодневных простоев в ожидании ремонта.

Судебные перспективы и позиция перевозчиков

СПб ГУП «Горэлектротранс» отсудил у «Транс-Альфы» около двухсот миллионов рублей, но речь шла о неустойках за просрочку в поставках, а не за качество ремонта. С взысканием штрафов за затягивание гарантийного ремонта ситуация печальная. Суды применяют постановление правительства № 783, которое позволяет списывать неустойки, если их сумма составляет менее пяти процентов от цены контракта.

В случае с дорогостоящими троллейбусами это правило фактически позволяет поставщику избегать ответственности за нарушение сроков ремонта. В «Горэлектротрансе» считают, что эта практика приводит к затягиванию ремонта и простоям техники. В «Пассажиравтотрансе» отмечают, что наличие оснований для взыскания пеней определяется судом в каждом случае индивидуально.

Заявление производителя

Несмотря на статистику, в прошлом году «Транс-Альфа» публично заявляла о планах открыть в Петербурге крупноузловую сборку электробусов с инвестициями в семьсот миллионов рублей.

Генеральный директор «Торгового дома Транс-Альфа» Павел Видякин при ответе на вопросы ограничился общими словами о том, что у компании дружеские отношения с городом, и он не видит причин для какого-либо обострения. Однако данные о простоях и судебных тяжбах свидетельствуют об обратном. Качество поставляемой техники и долгие сроки ее ремонта поставили под вопрос дальнейшее сотрудничество, и петербургские перевозчики, судя по всему, сделали выбор в пользу других производителей.