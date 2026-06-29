Репетиторы в Петербурге зарабатывают больше всех в РФ, сообщили в Авито Работе

высокооплачиваемые вакансии для репетиторов — по физике: средний предлагаемый доход составляет 82 290 руб/мес, что на 38% выше, чем год назад. На втором месте — репетиторы по информатике с доходом 78 256 руб/мес (+21%), на третьем — по английскому языку (74 336 руб/мес, +33%).

Также в топ-5 вошли математика (70 950 руб/мес, +17%) и литература (69 242 руб/мес, +25%). Фактический уровень дохода зависит от опыта, квалификации, региона, формата занятости и количества часов; репетиторы чаще работают на условиях частичной занятости или почасовой оплаты, поэтому итоговый доход может варьироваться.

Как сообщили в пресс-службе Авито, среди регионов лидером по среднему предлагаемому доходу для репетиторов стал Санкт-Петербург — 62 135 руб/мес. На втором месте — Московская область с доходом 58 370 руб/мес, на третьем — Москва (57 810 руб/мес). В топ-5 также вошли Краснодарский край (56 667 руб/мес) и Воронежская область (55 750 руб/мес). В этих регионах доходы репетиторов остаются на высоком уровне благодаря развитой образовательной инфраструктуре и стабильному спросу на подготовку по востребованным предметам.