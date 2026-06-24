Туристов призвали не переплачивать за сувениры в центре Петербурга

Туристов призвали покупать сувениры не в магазинах в центре Санкт-Петербурга, а на маркетплейсах, чтобы сэкономить время и деньги.

В группе «Интересный Петербург Алевтина Мурадян» в социальной сети «ВКонтакте» призывают жителей Северной столицы покупать сувениры не в магазинах в центре города, а на маркетплейсах. Автор публикации рекомендует не тратить время в очередях в центре и не переплачивать, так как на одной из интернет-площадок представлены конфеты с фабрики Крупской, являющейся одной из визитных карточек Северной столицы.

Подписчики сообщества отмечают, что планируют заказать конфеты фабрики имени Крупской, которые считаются визитной карточкой города.

«Я как-то учителю забыла купить сувениры из Выборга, а хотелось подарить. Пришлось на вб. А в итоге еще и сэкономила!» — пишет пользовательница Сети. «Это намного удобнее, пользуемся этим лайфхаком» — отмечает другая женщина.

Одна из комментаторов также поделилась своей историей покупки сувениров из Выборга. Она рассказала, что заказала товары через маркетплейс, потому что не успела приобрести их в обычном магазине. В итоге женщина сэкономила деньги на этой покупке.