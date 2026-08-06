Создатель «Смешариков» сообщил о финале вселенной проекта

Финал анимационного сериала «Смешарики» не прописан и проект остается творческим экспериментом. Вселенная существует благодаря любви зрителей и новым поколениям создателей.

Генеральный продюсер ГК «Рики» и соавтор идеи мультсериала «Смешарики» Илья Попов рассказал о творческих планах. По его словам, у вселенной нет проекта прописанного конца.

Каждая серия имеет открытую концовку. Линейного сюжета, который двигался бы к логическому завершению, не существует. Персонажи остаются вечно молодыми. Ромашковая долина представляет собой место, куда всегда хочется возвращаться, добавил Попов в беседе с ТАСС.

Генпродюсер отметил, что проект переживает второе дыхание. К работе пришло много молодых авторов и продюсеров, которые сами выросли на «Смешариках» и хорошо знают вселенную. Попов подчеркнул, что проект всегда был и остается большим творческим экспериментом. По его мнению, именно это позволяет сохранять свежесть и интерес к мультсериалу.

Напомним, что Группа компаний «Рики» является одним из крупнейших анимационных холдингов России. В ее портфеле десятки сериалов и полнометражных фильмов. Среди них такие проекты, как «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «ПинКод» и другие.