Региональные и федеральные выплаты объединят в единую систему

Федеральные и региональные выплаты объединят в единую систему, которая упростит получение пособий для граждан. Регионы смогут передавать Социальному фонду полномочия по выплатам на добровольной основе через специальные соглашения.

В Госдуме одобрили законопроекты, которые меняют порядок получения социальных выплат. Теперь часть региональных пособий можно будет оформить через Социальный фонд. Гражданам не потребуется собирать справки и посещать разные инстанции. Ранее федеральные выплаты проходили через Социальный фонд, а региональные через местные органы соцзащиты.

Новый механизм позволяет регионам передавать часть своих полномочий по выплатам фонду. Деньги из местных бюджетов будут поступать напрямую. Передача полномочий является добровольной и оформляется соглашением между регионом и фондом, пишет «Петербург2».

Принцип «одного окна» позволит россиянам обращаться в клиентскую службу Социального фонда или МФЦ. Фонд самостоятельно проверит право на выплату и начислит деньги. Для большинства выплат отдельное заявление не потребуется. Оформление будет происходить в электронном и проактивном формате.

В Минтруде отметили, что расширение функций фонда не приведет к увеличению штата сотрудников. Новая система начнет работать после подписания соглашений между регионами и фондом. Переход на новый порядок будет постепенным.