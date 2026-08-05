Компания FESCO остановила прием заявок на перевозки через Черное море

Транспортная группа FESCO остановила прием заявок на перевозки через Черное море после того, контейнеровоз компании «Янина» затонул из-за атаки беспилотников. В организации ищут альтернативные маршруты и безопасные варианты доставки.

После затопления контейнеровоза «Янина» представители компании подчеркнули, что безопасность экипажей и грузов остается главным приоритетом. Возобновление отправок возможно только после выработки новых решений с учетом текущих рисков.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атака двух БПЛА произошла в 130 морских милях от Новороссийска. Все 17 членов экипажа были спасены. Лихачев назвал случившееся пиратством и морским разбоем. В беседе с РБК он отметил, что судно перевозило исключительно гражданскую продукцию.

Данный инцидент стал не единственным в регионе. Представители турецкой стороны заявили об атаках на суда Yashar и Nadezhda 3 августа. В конце июля атаке подверглось судно с углем.

Отметим, что в России была создан координационный штаб для решения проблемы. На данный момент специалисты прорабатывают альтернативные маршруты и меры по усилению защиты судов в Азово-Черноморском бассейне.