Эксперт назвал возможные направления для карьеры Слуцкого после ухода из Китая

После ухода из китайского клуба футбольный тренер Леонид Слуцкий может вернуться в Российскую премьер-лигу или уехать на Кипр. За его плечами богатый опыт, включая победы в чемпионате России с ЦСКА.

Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе с 360.ru рассказал о вариантах продолжения карьеры Леонида Слуцкого. Специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Причиной ухода стали три поражения подряд в чемпионате Китая.

Горсков отметил, что Слуцкий мог бы работать в чемпионате Кипра. В этом первенстве есть хорошие условия для тренерской работы. Там выступают клубы с российскими владельцами. Эксперт не исключил и возвращение специалиста в Российскую премьер-лигу.

У Слуцкого большой опыт работы в РПЛ. Он неоднократно выигрывал чемпионат России с московским ЦСКА. По мнению Горскова, однако возвращение в Россию может произойти не сразу. Вероятно, тренеру потребуется время для выбора следующего места работы.