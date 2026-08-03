Налетай-подешевело: почему на Wildberries начались странные дешевые распродажи?

Отраслевые Телеграм-каналы заметили странный тренд: продавцы Wildberries начали выставлять свои товары по ценам от 3 до 5 процентов от реальной стоимости, а жители начали массово их скупать.

В качестве примера приводятся строительные инструменты. На кадрах в соцсетях видно, как молодые люди забирают из пунктов выдачи целые горы шуруповертов. В Интернете уже шутят про «мужскую форму шопоголизма». Многие улыбнулись, глядя на эти кадры, но стоит и задуматься.

Что происходит с распродажей на Wildberries?

Кто-то из продавцов поставил мизерные цены на шуруповерты. В теории, это может быть частью стратегии спасения своего товара: разовый самовыкуп всей партии и вытаскивание товара со складов Wildberries. Чтобы это имело смысл, цена товара должна быть действительно минимальной — 3-5 процентов от реальной. Ведь большая часть денег уходит маркетплейсу. Но есть и риск. Когда вы ставите такую цену, ваш товар может за копейки выкупить кто угодно. Случайные люди, прямые конкуренты или те, кто просто хочет заработать на перепродаже.

И такое уже бывало. Примеры приводятся в статье на сайте Точка банка. Продавцы таким образом обнуляли остатки товара, выводили неликвид с маркетплейса. Или просто ошибались в настройках. Но в итоге часто теряли и товар, и деньги.

«Копеечные распродажи» на Wildberries могут докатиться до Петербурга

Пока неизвестно, кто именно провернул «акцию» с шуруповертами. Возможно, это действительно удачное предложение для покупателей. Но есть и другой сценарий: кто-то из продавцов допустил ошибку, и теперь его товары разлетаются за копейки.

Петербург, как один из крупнейших логистических узлов, может оказаться в центре этой истории. В городе сотни пунктов выдачи, и если такая ситуация повторится, то шуруповерты могут стать таким же символом петербургского шопинга, как дождь и разводные мосты.

Что делать покупателю?

Если вы увидели шуруповерт по цене 300 рублей вместо 10 тысяч — возможно, это действительно ошибка продавца, а возможно и тест новой стратегии. В любом случае, стоит помнить: честному покупателю ничего не грозит, все риски в этом случае достанутся продавцу и маркетплейсу. И закупаться не только инструментами.

Пока же Петербург продолжает следить за развитием событий. И, возможно, начинает закупаться инструментами. На всякий случай.